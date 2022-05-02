Из Мариуполя сегодня удалось вывезти более 100 мирных жителей, – мэр города

В понедельник утром, 2 мая, был согласован второй зеленый коридор из Мариуполя. Гражданских людей эвакуируют из заблокированного города в Запорожье.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, уже сегодня из "Азовстали" удалось вывезти более ста мирных жителей, передает 24 канал.

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Эвакуация продолжается. Нам удалось сегодня из бомбоубежищ поднять более 100 человек, которые уже добираются до нашей украинской земли, на территорию, контролируемую нашим государством,

– рассказал Бойченко.

Также он отметил, что эвакуация из Мариуполя – это очень сложный процесс, который проходил непосредственно при руководстве Президента Украины и министра Ирины Верещук.

Известно, что более 100 жителей Мариуполя уже прибыли в Запорожье и получают необходимую помощь. Среди эвакуированных – женщины, дети и пожилые люди. Пока их осматривают медики, также со спасенными жителями Мариуполя работают психологи, сообщили в военной службе правопорядка ВСУ.

Раненых украинских военных пока не вывозят

По словам Бойченко, на сегодняшний день есть договоренность об эвакуации только местного населения Мариуполя. В то же время он объяснил, что существует отдельная процедура и переговорный процесс с военной точки зрения по вывозу раненых бойцов.

Этого прокомментировать мы не можем, потому что процесс закрыт, а переговоры до сих пор продолжаются,

– объяснил Бойченко.

Напомним, что открыть еще один зеленый коридор из Мариуполя удалось с помощью ООН и Красного Креста.

Эвакуация из Мариуполя

Напомним, что больше месяца российская сторона срывала все возможные гуманитарные коридоры из Мариуполя. Частично местные жители пытались выбраться из заблокированного города своим транспортом, рискуя жизнью. В последние дни нарабатывался механизм, который позволил бы организованно эвакуировать мирное население, в частности из "Азовстали", где многие гражданские скрывались от бомбардировок вместе с защитниками Мариуполя. Среди них – дети, женщины и пожилые люди.

За вчерашние сутки, 1 мая, удалось вывезти более 100 человек, находившихся в подвалах металлургического комбината "Азовсталь". Оставаться там с каждым днем было все опаснее, ведь оккупанты ежедневно обстреливали территорию и здания. Вчера Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения отметил, что организация таких сложных эвакуационных коридоров – один из элементов переговоров с российской стороной.

По словам Ирины Верещук, операция по эвакуации не завершится до тех пор, пока цели украинской стороны не будут достигнуты. Ведь для Украины важно спасти своих граждан.

Кадры спасения людей

Бойцы из полка "Азов", которые помогали спасать гражданских, вчера показали уникальные кадры операции по спасению людей в Мариуполе.

На видео видно, как люди выбираются из-под завалов и садятся в обстрелянный автобус без окон. Среди эвакуированных больше всего женщин и детей. Люди не могут поверить, что наконец-то покидают территорию завода.

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