Из-под завалов дома в Киеве достали женщину

Утром 26 июня, во время воздушной тревоги, оккупанты попали в 9-этажку. Разрушены 3 верхних этажа, ряд людей оказались под завалами.

Недавно из-под завалов достали женщину. В каком состоянии она находится еще неизвестно. Она была вместе с семьей на верхних этажах.

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Пострадавшую транспортировали в машину скорой помощи и отправили в больницу. Она довольно продолжительное время находилась под завалами.

Из-под завалов в Киеве достали женщину: смотрите видео

Маму 7-летней девочки достали из-под завалов

Впоследствии мэр Виталий Кличко рассказал, что из дома, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей. В общей сложности госпитализировали четырех пострадавших. Среди них 7-летняя девочка, которую достали из-под завалов. Позже спасли и ее маму.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Россияне нанесли удар по Киеву из Каспийского моря

Напомним, что российские военные во второй раз за июнь бьют по столице. 5 июня враг также обстрелял Киев именно в воскресное утро . Тогда оккупанты атаковали как город, так и область.

26 июня враг нанес удар по столице Украины из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Этот тип бомбардировщиков применяется из района Каспийского моря. В частности, российские самолеты взлетают в районе Астрахани, откуда и наносят удары.

На вооружении Ту-95 и Ту-160 стоят высокоточные ракеты типа Х-101, дальность которой достигает 5 500 км. Поэтому они взлетают в России и запускают ракеты, с легкостью достигая Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что оккупанты пустили на Киев 4 высокоточных ракеты. Однако официального комментария от военной администрации еще не было. Но пресс-секретарь командования Воздушный сил Юрий Игнат рассказал, что 26 июня россияне выпустили по Киеву от 4 до 6 ракет. Подразделения противовоздушной обороны сбили часть ракет. Обломки одной уже нашли, а другие – до сих пор ищут.

Заметим, что одна из ракет попала в здание детского сада. На месте детской площадки, на которой совсем недавно играли дети, теперь огромная 7-метровая воронка.

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