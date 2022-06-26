Нещодавно з-під завалів витягнули жінку. У якому стані вона перебуває ще невідомо. Вона була разом із сім'єю на верхніх поверхах.

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Постраждалу транспортували до машини швидкої допомоги та відправили до лікарні. Вона досить тривалий час перебувала під завалами.

З-під завалів у Києві дістали жінку: дивіться відео

Маму 7-річної дівчинки дістали з-під завалів

Згодом міський голова Віталій Кличко розповів, що з будинку, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Загалом госпіталізували чотирьох постраждалих. Серед них 7-річна дівчинка, яку дістали з-під завалів. Згодом врятували і її маму.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Довідка. Нагадаємо, що російські військові вдруге за червень б'ють по столиці. 5 червня ворог також обстріляв Київ саме у недільний ранок. Тоді окупанти атакували як місто та область.

Росіяни завдали удару по Києву з Каспійського моря

26 червня ворог завдав удару по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Цей тип бомбардувальників застосовується з району Каспійського моря. Зокрема, російські літаки злітають в районі Астрахані, звідки й завдають удари.

На озброєнні Ту-95 і Ту-160 стоять високоточні ракети типу Х-101, дальність який сягає 5 500 кілометрів. Тож вони злітають у Росії та запускають ракети, з легкістю досягаючи до України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що окупанти пустили на Київ 4 високоточні ракети. Офіційного коментаря від військової адміністрації ще не було, але речник командування Повітряний сил Юрій Ігнат розповів, що російські загарбники випустили по Києву від 4 до 6 ракет. Підрозділи протиповітряної оборони збили частину ракет. Уламки однієї вже знайшли, а інші – досі шукають.

Зауважимо, що одна з ракет влучила у будівлю дитячого садка. На місці дитячого майданчика, на якому зовсім нещодавно гралися діти, тепер величезна 7-метровава вирва.

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