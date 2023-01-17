Из-под завалов дома в Днепре извлекли тело еще одного погибшего ребенка

Во время поисково-спасательной операции в Днепре из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего ребенка. К сожалению, известно уже о 4 убитых Россией детях во время атаки 14 января.

По данным Кирилла Тимошенко, ребенка обнаружили утром 17 января. Он был на 4 этаже многоэтажки.

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Что известно о погибшем ребенке

В 09:46 (17 января – 24 Канал) из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка,

– написал Кирилл Тимошенко.

По данным заместителя главы Офиса Президента, по состоянию на 10:08 17 января погиб 41 человек, из них 4 ребенка.

Кроме того, травмировано 79 человек, из них 16 детей. Работники ГСЧС смогли спасти 39 человек, из них 6 детей.