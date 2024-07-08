В СМИ писали, что из-под завалов в "Охматдете" достали ребенка: спасатели опровергли информацию

Во время ракетной атаки на Киев 8 июля российские оккупанты повредили детскую больницу "Охматдет". Около 8 вечера в СМИ писали, что под завалами после российского удара по медучреждению обнаружили ребенка.

Об этом сообщила корреспондентка hromadske. Соответствующую информацию рассказали в 19:47 8 июля.

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Спасатели опровергли информацию, что из-под завалов в "Охматдете" достали младенца

Около 8 вечера 8 июля издание отметило, что в Киеве под завалами корпуса детской больницы "Охматдет" обнаружили ребенка. Там указывали, что его забрала машина скорой помощи.

Однако по состоянию на 20:12 спасатели опровергают информацию о младенце под завалами. Так же сказали источники изданию Obozrevatel.ua в правоохранительных органах.

Оккупанты ударили по детской больнице в Киеве: коротко

Напомним, что в результате утренней атаки оккупантов в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница "Охматдет".

Прилет произошел в один из корпусов медучреждения. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что было попадание по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми. "Там расположена реанимация, искусственная почка, у детей был последний шанс на спасение. Здесь они получали диализные процедуры", – сказал Ляшко.

На место попадания оперативно прибыли соответствующие службы. К аварийно-спасательным работам присоединились десятки неравнодушных киевлян.

Отметим, что СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки Россия применила стратегическую крылатую ракету Х-101.