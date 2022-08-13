Из порта "Черноморск" вышел 6 караван с украинским продовольствием

Из порта "Черноморск" в Одесской области 13 августа вышел уже 6 караван с украинским продовольствием. Он перевозит кукурузу и семена подсолнечника.

Судно FULMAR S следует под флагом Барбадоса. Оно перевозит 12 тысяч тонн кукурузы из "Черноморска" в турецкий Искендерун.

Ранее Из украинских портов вышел пятый караван с зерном

Корабль THOE под флагом Маршалловых островов везет 3 тысячи тонн семян подсолнечника в Текирдаг.

В турецком Департаменте национальной обороны добавили, что сегодня в Украину прибудет судно для закупки зерна.

Добавим, что вчера, 5 августа, из портов "Черноморск" и "Южный" отправился 5 караван с зерном. Судном SORMOVSKIY 12 и балкер STAR LAURA повезли 63 тысяч тонн агропродукции.

Что этому предшествовало

Из-за угрозы продовольственного кризиса Украина, Турция, ООН и россия подписали "зерновые соглашения" о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Первое судно отправилось из Одессы в Турцию 1 августа. 8 августа корабль POLARNET прибыл в пункт назначения.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина хочет сделать все, чтобы каждый месяц в наших портах могли обрабатывать 100 судов. Цель Украины – не менее 3 миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск", а также "Южный".

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