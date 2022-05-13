Из России нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские населенные пункты. Ночью враг дважды нанес ракетный удар по Очкино в Сумской области.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Север" 13 мая.

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В 00:05 враг с территории России нанес два ракетных удара по пограничному населенному пункту Очкино в Сумской области,

– указывают наши военные.

Украинские военнослужащие добавили, что согласно предварительным данным, среди личного состава потерь нет. В ОК указали, что информация уточняется.

Россияне нанесли удар по пограничному пункту / Фото из фейсбука ОК "Север"

Вражеская артиллерия обстреляла Сумщину

В Госпогранслужбе рассказали, что утром 12 мая вражеская артиллерия обстреляла Сумскую область. Удар нанесли со стороны российского населенного пункта Теткино.

Оккупанты вели огонь ориентировочно из САУ. ГНСУ Украины отмечает, что насчитано около двух десятков выстрелов. Снаряды разорвались на окраине одного из населенных пунктов Белопольской городской объединенной территориальной общины.

В результате обстрела погибло одно гражданское лицо, повреждены частные дома.

Ситуация в Сумской области: кратко

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