Из Счастья могут эвакуировать гражданских из-за непрекращающихся обстрелов оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают циничные обстрелы населенного пункта Счастье на Донбассе. Если враг не прекратит атаки, то мирных жителей эвакуируют.

Об этом 22 февраля сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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В случае непрекращения обстрелов в Счастье будем сегодня принимать решение об эвакуации,

– отметил чиновник.

Он тоже указал, что места размещения людей уже определены, ГСЧС и Нацполиция готовы к операции.

Боевики обстреляли счастье: что известно

Пророссийские боевики 21 февраля цинично обстреляли населенный пункт Счастье на Донбассе.

В результате атак врага местные жители остались без водо-, электро- и теплоснабжения.

Наемники России 4 раза попали в водозабор и атаковали район распределительных электросетей.

В сети опубликовали видео, на котором слышно, как боевики обстреливают Счастье