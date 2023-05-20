Из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов: родители до последнего были против
Источник:Национальная полиция Украины
Из села под Авдеевкой эвакуировали двух маленьких близнецов. Это сделали "Белые Ангелы".
Деток эвакуировали из села Новобахмутовка Очеретинской громады. Их родители до последнего были против.
Важно "Не хочется больше рисковать": из Ямполя вывезли семью с 5 детьми, потерявшую отца
Из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов
Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Родители отказывались уезжать. Передумать их заставил мощный прилет на территорию населенного пункта.
Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и прикрывали уши руками. Как вот это прилетело – решили эвакуироваться,
– рассказала мама детей.
Правоохранители отметили, что братиков вместе с родителями доставили к родственникам подальше от линии фронта. Специальные детские бронежилеты и бронированное авто обеспечивали безопасность поездки.
Из-под Авдеевки эвакуировали двух братиков / фото полиции
Эвакуация из горячих точек
- Недавно "Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.
- Также спецэкипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От российских обстрелов малыши прятались в шкафу.
- Еще раньше "Белые Ангелы" эвакуировали из Нью-Йорка многодетную семью. В частности, мать и всех ее детей: 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близнецов Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика. Власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области.
- Кроме этого, "Белые ангелы" вывезли из Авдеевки еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали уехать полгода.