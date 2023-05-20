Из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов: родители до последнего были против

Из села под Авдеевкой эвакуировали двух маленьких близнецов. Это сделали "Белые Ангелы".

Деток эвакуировали из села Новобахмутовка Очеретинской громады. Их родители до последнего были против.

Важно "Не хочется больше рисковать": из Ямполя вывезли семью с 5 детьми, потерявшую отца

Из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов

Эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Родители отказывались уезжать. Передумать их заставил мощный прилет на территорию населенного пункта.

Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и прикрывали уши руками. Как вот это прилетело – решили эвакуироваться,

– рассказала мама детей.

Правоохранители отметили, что братиков вместе с родителями доставили к родственникам подальше от линии фронта. Специальные детские бронежилеты и бронированное авто обеспечивали безопасность поездки.

Из-под Авдеевки эвакуировали двух братиков / фото полиции

Эвакуация из горячих точек