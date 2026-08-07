Из "Скалы" начали переводить штурмовиков в другие подразделения, – СМИ

Из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" начали переводить военнослужащих в другие подразделения по решению командования. При этом бойцы продолжают выполнять боевые задачи на всех заданных направлениях.

Об этом пишут УП, Суспильне и журналистка ТСН Юлия Кириенко.

Что известно о переводе части войск со "Скалы" в другие подразделения?

По данным источников, распоряжение о переводе части личного состава в другие подразделения поступило около недели назад. Военных распределяют примерно по десяти различным подразделениям.

Об этом процессе также сообщила журналистка ТСН Юлия Кириенко. Она заявила о переводе 2 000 штурмовиков, однако собеседники УП эту информацию не подтверждают. По их словам, речь идет о значительно меньшем количестве военнослужащих.

Также источники отмечают, что часть бойцов "Скалы" была недовольна решением о переводе.

По информации собеседников УП в Силах обороны, полк "Скала" сейчас проходит трансформацию, поскольку, по их словам, он был "искусственно раздут".

В полках много бойцов, но качество управления ими остается очень низким,

– сказал собеседник.

Он также отметил, что в настоящее время происходит усиление тех подразделений, которые больше всего нуждаются в личном составе для удержания обороны на критических направлениях, в частности за счет 425-го полка.

Как прокомментировали ситуацию в "Скале"?

Впоследствии в полку "Скала" заявили журналистам, что подразделение продолжает выполнять боевые задачи на всех заданных направлениях.

"Ни одно из наших подразделений не отведено с занимаемых позиций и не прекратило выполнение поставленных задач. Организационные решения по распределению личного состава между воинскими частями относятся к компетенции высшего военного командования и являются частью управления Силами обороны Украины в условиях войны. Полк выполняет все полученные распоряжения, определяющие перемещение личного состава", – заверили в "Скале".

В подразделении подчеркнули, что военнослужащие полка прошли качественную подготовку, поэтому решение командования ВСУ об усилении ими других бригад расценивают как вклад "Скалы" в укрепление обороны страны.

Мы были, есть и остаемся пехотой Вооруженных Сил Украины. Наша обязанность – не обсуждать приказы, а выполнять их. Мы всячески поддерживаем Главнокомандующего, какое бы звание или фамилию он ни носил, ведь именно на нем лежит ответственность за сохранение Украины. "Скала" и впредь будет готовить военнослужащих, выполнять боевые задачи Главнокомандующего и, при необходимости, оказывать поддержку другим подразделениям Сил обороны,

– отметили представители полка.

Также в "Скале" призвали представителей СМИ не распространять предположения и оценочные суждения о чем-то, что якобы расформировано.

Напомним, ранее УП сообщало, что штурмовые полки Сухопутных войск с 26 июля временно не принимают новых военнослужащих из батальонов резерва и ТЦК. Это решение связывают с проверкой Генштабом укомплектования частей и справедливости распределения личного состава.

Соответствующую информацию журналистам также подтвердили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". В полку заявили, что поддерживают такую инициативу и готовы сотрудничать с командованием.