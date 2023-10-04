Враги паникуют в Токмаке: вывозят органы "власти", заведения "образования" и свои семьи

4 октября 2023, 11:38
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Иван Федоров

Оккупанты во временно оккупированном Токмаке на Запорожье уже паникуют. В частности, они вывозят так называемые учреждения "образования", органы "власти" и свои семьи.

Мэр Мелитополя Иван Федоров пояснил, что у оккупантов паника началась несколько недель назад. Кстати, в ISW заявили, что у врагов на Запорожском направлении значительно ухудшились боевые возможности.

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Что делают оккупанты во временно оккупированном Токмаке

"Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже поджигает в Токмаке,
– заявил Иван Федоров.

По его словам, враги в Токмаке:

  • несколько недель назад начали вывозить органы так называемой "власти";
  • несколько дней назад – российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи.

Теперь перешли в заведения "образования": вывозят школы, училище, техникум. Вчера вечером (3 октября – 24 Канал) объявили, что сегодня (4 октября – 24 Канал) не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо,
– объяснил городской голова Мелитополя.

Обратите внимание! Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский рассказал, что самый большой прорыв ВСУ произойдет "после Токмака". По его словам, сейчас оккупанты там полагаются на глубину своей линии обороны.

Что происходит в Токмаке: последние новости

  • Иван Федоров рассказал, что россияне продолжают строить новые укрепления вокруг Токмака Пологовского района Запорожской области.
  • Чиновник объяснил, что оккупанты строят укрепление вокруг пути от Токмака до Мелитополя. В частности, подземные города с подземными тоннелями, ходами, чтобы как можно сложнее продвигаться Вооруженным Силам Украины. Мэр объяснил, что россияне заливают бетон, монтируют деревянные конструкции.
  • По словам мэра, некоторые подразделения российских спецслужб и военные подразделения оккупантов могут переезжать. Однако незаметно, чтобы российские захватчики планировали покидать Токмак.
Автор: Діана Квасневська