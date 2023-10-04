Враги паникуют в Токмаке: вывозят органы "власти", заведения "образования" и свои семьи

Оккупанты во временно оккупированном Токмаке на Запорожье уже паникуют. В частности, они вывозят так называемые учреждения "образования", органы "власти" и свои семьи.

Мэр Мелитополя Иван Федоров пояснил, что у оккупантов паника началась несколько недель назад. Кстати, в ISW заявили, что у врагов на Запорожском направлении значительно ухудшились боевые возможности.

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Что делают оккупанты во временно оккупированном Токмаке

"Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже поджигает в Токмаке,

– заявил Иван Федоров.

По его словам, враги в Токмаке:

несколько недель назад начали вывозить органы так называемой "власти";

несколько дней назад – российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи.

Теперь перешли в заведения "образования": вывозят школы, училище, техникум. Вчера вечером (3 октября – 24 Канал) объявили, что сегодня (4 октября – 24 Канал) не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо,

– объяснил городской голова Мелитополя.

Что происходит в Токмаке: последние новости

Иван Федоров рассказал, что россияне продолжают строить новые укрепления вокруг Токмака Пологовского района Запорожской области.

Чиновник объяснил, что оккупанты строят укрепление вокруг пути от Токмака до Мелитополя. В частности, подземные города с подземными тоннелями, ходами, чтобы как можно сложнее продвигаться Вооруженным Силам Украины. Мэр объяснил, что россияне заливают бетон, монтируют деревянные конструкции.

По словам мэра, некоторые подразделения российских спецслужб и военные подразделения оккупантов могут переезжать. Однако незаметно, чтобы российские захватчики планировали покидать Токмак.