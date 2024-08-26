Из-за атаки на Киевщине пострадал 5-месячный ребенок

26 августа оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Известно о раненых гражданских и разрушениях жилых домов.

Тревога в Киеве и области длится более 6 часов. Утром регион оказался под атакой крылатых, баллистических, аэробалистических ракет и ударных дронов.

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Раненый младенец

По состоянию на 12:00 известно о повреждении 22 частных домов, один дом разрушен.

Кроме того, повреждены два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Произошло возгорание травяного настила.

Три человека получили травмы, среди них – пятимесячный ребенок.

Напомним, что в результате массированной атаки в Одесском районе пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе – 10-летний мальчик. Из-за удара по Житомирщине погибла женщина. Оккупанты попали в многоквартнирный дом в Луцке, что привело к гибели одного человека и нескольких раненых.