Из-за атаки по Днепропетровской области горят дома и магазин, могли пострадать люди
Россия обстреляла Днепропетровскую область вечером 30 ноября. В ОВА рассказали о последствиях.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на ОВА. В Воздушных силах писали об угрозе баллистики, потом в регионе раздались взрывы. Сначала говорилось, что это произошло в самом Днепре.
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Какие последствия обстрела Днепропетровщины сегодня
В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие,
– написал Сергей Лысак.
Что известно о самом обстреле
В Воздушных силах в 17:22 написали о ракетной опасности для Днепропетровщины и Запорожья и об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления. Ракета летела через Харьковскую область курсом на Днепр. Позже сообщили о скоростной цели на Днепропетровщине курсом на Полтавщину. Тревога в области продолжалась около 50 минут.