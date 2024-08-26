Из-за атаки врага в Хмельницкой области повреждены объекты инфраструктуры, в ОВА рассказали детали

Российская армия 26 августа массированно атаковала регионы Украины. Под прицелом России была и Хмельницкая область.

В результате атаки врага в области повреждены объекты инфраструктуры, а система водоснабжения переведена в автономный режим. Детали о последствиях атаки оккупантов на регион рассказал глава местной ОВА, Сергей Тюрин.

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Последствия атаки на Хмельницкую область

Сергей Тюрин отметил, что Хмельницкая область, как и вся Украина, подверглась очередной массированной атаке от врага. По его словам, работали силы ПВО.

Вместе с тем, в области имеем повреждения объектов энергетической инфраструктуры,

– добавил он.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Сергей Тюрин рассказал, что проводил заседание Совета обороны области и заслушал руководителей Хмельницкого регионального центра обслуживания сети НЭК "Укрэнерго" и АО "Хмельницкоблэнерго" по работе по ликвидации последствий вражеского удара.

По словам председателя Хмельницкой ОВА, проводятся все необходимые мероприятия и ремонтная кампания по восстановлению электроснабжения. Также он добавил, что планируется, что подключение к электроснабжению абонентов в городе Хмельницком и населенных пунктах района начнется примерно с 19 часов вечера.

В Хмельницком система водоснабжения и работа канализационной системы переведена в автономный режим,

– добавил он.

Тюрин отметил, что все службы работают над ликвидацией последствий ударов российской стороны.