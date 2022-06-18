Из-за больших потерь Россия испытывает кадровую нехватку в армии, – The Wall Street Journal

Российская оккупационная армия после начала полномасштабной войны потеряла в Украине десятки тысяч солдат. По мнению западных аналитиков, страна-агрессорка испытывает существенные проблемы на поле боя из-за кадровой нехватки.

В Кремле пока не спешат объявлять всеобщую мобилизацию. В то же время там пытаются заманить на войну в Украине контрактников и военных старше 40 лет.

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В России пока не объявляют общую мобилизацию

Российские кафиры сейчас пытаются перенять инициативу на Востоке Украины. Поэтому Кремлю пришлось искать новых военных, чтобы восстановить свои ослабленные войска. Всё время Россия пыталась воевать в Украине армией мирного времени. Однако результат от этого неоднозначен.

Несмотря на то, что захватчики добились частичного успеха на Юге и Востоке, они понесли сокрушительные потери, когда пытались захватить Киев. По некоторым подсчетам, страна-агрессорша потеряла столько же солдат, сколько бывший Советский Союз потерял в Афганистане.

Однако Москва не спешит объявлять войну, хотя это позволило отдать приказ о полной мобилизации людей боевого возраста. По словам аналитиков, такое решение слишком тесно увязало бы президента России Владимира Путина с результатом вторжения в Украину.

Вместо этого Кремль, чтобы как-то укрепить свои истощенные боями войска, ввел ряд временных мер. В частности, краткосрочные контракты, которые могут подписать и люди старше 40 лет. Это потенциально открывает возможность бросить на войну на десятки тысяч солдат больше.

Существуют макросигналы того, что россияне испытывают значительные проблемы с созданием необходимой рабочей силы без полной мобилизации,

– заметил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филипс О'Брайен.

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Из-за безумных потерь командующих кафиров отстраняют

По словам аналитиков, украинские защитники с помощью американской разведки и западного оружия были ликвидированы от 10 до 15 тысяч российских солдат. Еще десятки тысяч не могут воевать из-за ранений. По данным Генштаба ВСУ, всего наши бойцы уничтожили примерно 33,35 тысячи захватчиков . Из-за безумных потерь российских командиров отстранили, в частности:

командующего первой гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Сергея Киселя отстранили из-за того, что кафиры не смогли захватить Харьков;

командующего Черноморским флотом России вицеадмирала Игоря Осипова отстранили после затопления флагманского ракетного крейсера "Москва" в апреле.

Большинство потерь захватчики понесли при первой попытке штурма Киева. Украинские защитники отвергли их еще в марте.

По словам аналитиков, подразделения, понесшие наибольшие потери, вывели из Украины. Сейчас туда подбирают новых солдат или объединяют с другими подразделениями, чтобы бросить на восток. Поэтому руководство страны-агрессорки было вынуждено задуматься, где взять военных.

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Идти воевать предлагают ветеранам

По словам научного сотрудника Королевского института объединенных служб Джека Уотлинга, чтобы помочь доукомплектовать подразделения, российские военные стали брать краткосрочные контракты. В то же время, ветеранам направляют запросы предоставить информацию об их местоположении, чтобы они также приняли участие в расширенной мобилизации, когда ее объявят.

Решение Думы отменить возрастные ограничения для солдат-контрактников также открывает более широкий круг потенциальных бойцов. Теперь люди старше 40 лет тоже могут поехать на войну против Украины, которая "открывает двери" для ветеранов, имеющих опыт в войнах после распада Советского Союза, включая обе войны в Чечне.

"Было много россиян, которые видели боевые действия в 1990-х годах и раньше. Демографически в России тоже стареет население. Учитывая, где население, думский закон понятен", - добавил Уотлинг.

Также оккупантам повысили заработную плату, которая теперь стала в четыре раза превышать среднюю зарплату в России. Военные могут подписать контракт только на 3 месяца. Однако для целей Кремля эти решения, по словам аналитиков, не идеальны.

Такой вид краткосрочных контрактов с приходящими и уходящими людьми нарушает сплоченность подразделений,

– подчеркнул Уотлинг.

В то же время, по давней советской традиции, в России до сих пор существует обязательный призыв в армию. В начале апреля служить должны были уйти 135 тысяч юношей. Однако страна-агрессорка массово использовала призывников только в начале войны, а затем их количество сократилось. Вероятно, из-за ряда жалоб матерей, чьи сыновья ушли в армию и погибли в войне против Украины.

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Россияне не хотят идти воевать

Из-за невозможности массово отправлять на войну призывников оккупационное командование вынуждено привлекать ветеранов. В частности, 44-летний россиянин, ветеран второй чеченской войны 2000 года, рассказал, что получил приказ явиться в ближайшую воинскую часть. Однако он отказался, ведь не хочет снова идти на войну.

По данным российских СМИ, с начала полномасштабной войны в знак протеста подожгли более десятка военных призывных пунктов по всей стране. Заметьте, что российские вооруженные силы насчитывают около миллиона.

Приблизительно 400 тыщ русских военнослужащих являются бойцами сухопутных войск. По словам историков, успех советской армии во Второй мировой войне возник из-за высокой толерантности Кремля к потерям большого количества солдат, чтобы получить преимущество над противником. Подобной тактикой до сих пор пользуются командующие вооруженными силами России.

Недавние успехи захватчиков на Востоке Украины приблизили их к опорным пунктам ВСУ в Славянске и Краматорске. Однако, по мнению аналитиков, медленная скорость продвижения кафиров объясняется рядом факторов, среди которых есть и недостаток личного состава для прорыва украинских рубежей.

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Оккупанты сделали ставку на артиллерию

Из-за нехватки военных захватчики решили положиться на артиллерию, чтобы сносить украинскую оборону перед наступлением. Это нанесло некоторые потери группировкой ВСУ, однако результаты России до сих пор остаются неоднозначными.

Мы видим очень ограниченные неглубокие атаки, максимизирующие поддержку артиллерии. Это показывает, что они (россияне – 24 канал) понимают слабость собственных сил,

– отметил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Также украинские защитники неоднократно останавливали продвижение захватчиков через реку Северский Донец. Это вынудило Москву сосредоточиться на меньших целях. По мнению аналитиков, опасность контрнаступления ВСУ на Юге, где россияне временно оккупировали некоторые населенные пункты, способствовало глухому состоянию оккупационных войск. Поэтому они решили сосредоточиться на Северодонецке в Луганской области.

Однако украинские защитники и там пытаются не допустить оккупации Россией. В то же время нехватка живой силы осложнила решающие победы россиян, поскольку они теперь целыми днями борются за контроль над Северодонецком.

"Чем дольше украинцы будут заставлять россиян воевать за города на Востоке Украины, тем больше они будут обескровливать российские войска", - подытожил Барри.

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