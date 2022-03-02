Из-за бомбежек из Харькова эвакуируют иностранных студентов
Источник:телеграм Суспільне Харків
Учитывая неспокойную ситуацию в Харькове, из города эвакуируют иностранных студентов.
Как передает Общественное, из Харькова начинают эвакуировать иностранных студентов.
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Из каких университетов эвакуируют иностранных студентов
Харьковский медицинский университет. Эвакуацией студентов из-за границы в городе занимаются администрация медуниверситета, посольства и фирмы-контрактеры.
Университет Каразина. Известно, что из 5 тысяч иностранных студентов в городе остаются около 200 человек. Остальные выезжали небольшими группами, подчеркивает проректор университета Владимир Родченко.
Напомним, что во время очередной атаки на Харьков российские захватчики попали в здание университета Каразина. Учебный корпус университета расположен возле здания СБУ, которое сегодня также было обстреляно.
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