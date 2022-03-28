Из-за бомбежек россиянами Украины нависла реальная ядерная угроза над всей Европой и миром

Из-за бомбежки российской авиацией Украины возникла реальная ядерная угроза над всей Европой и миром. Только закрытое небо может гарантировать безопасность.

Плутоний в руках врага может превратиться в ядерную бомбу

Об этом говорится на сайте Верховной Рады со ссылкой на заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елену Мошанец.

Внимание Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма

В Комитете напомнили, что в Украине работает 15 атомных энергоблоков. Поскольку ядерная безопасность на АЭС и ЧАЭС нарушена, в руках агрессора значительное количество плутония-239 может превратиться в ядерную бомбу.

Несмотря на все международные договоренности, под контролем российских боевиков находится Чернобыльская зона отчуждения и Запорожская АЭС.

Последствия аварии на Запорожской АЭС будут в 10 раз хуже последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Это угроза не только Украине, России и Беларуси, но и Европейским странам и для нашей планеты в целом,

– подчеркнула Мошанец.

В Комитете отметили, что, учитывая критичность ситуации, Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) должно обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над Украиной и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма со стороны России.

Россия оккупировала ЧАЭС и ЗАЭС

Достойно внимания – Россия атакует Запорожскую АЭС: смотрите видео