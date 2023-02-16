Десятки небоеспособных в подразделениях: оккупантам массово завезли просроченные продукты
Обеспечение всегда было слабым звеном российских оккупационных войск, однако иногда оно настолько плохое, что захватчиков настигают достаточно "интересные" сюрпризы. От недостатка снаряжения, еды и боекомплекта на передовых позициях, куда иногда банально трудно привезти все необходимое, от проблем с логистикой и качеством россияне стабильно страдают по всему фронту.
По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах захватчики за почти год полномасштабной войны смогли более или менее стабилизировать объемы подвоза снарядов и продуктов для переднего края, однако так и не научились решать большинство проблем с обеспечением войск. Главной причиной этого является коррупция.
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Поскольку должностным лицам из минобороны России гораздо интереснее украсть хотя бы половину средств, выделенных на закупку чего-либо для солдат, чем на самом деле обеспечивать смертников тем, в чем они нуждаются.
Все себе, ничего – войску
- Как утверждают в украинских спецслужбах, 90% детей российского командования вообще никак не связаны с захватническим войском. Те же 10%, кого родители пристроили на "хлебные" должности в вооруженных силах или министерстве обороны, никогда не выполняли каких-либо опасных для жизни задач.
- Кроме того, более 20% детей российских генералов постоянно живут за границей и имеют бизнес в странах Запада. Так, как говорят в провластных кабинетах России, "пусть воюют жители Рязани".
- Поэтому вполне понятно, что подобное отношение к лицам, которых в России набрали в армию, со стороны руководства никогда не будет адекватным. Все командиры высшего звена надеются обогатиться благодаря войне и гибели сотен тысяч "Ванек", однако своих детей на спецоперацию никто не отправит.
- Такой подход начальства ко всему, что касается нужд рядовых солдат, напрямую отражается на ситуации на линии фронта. Так, еще в конце 2022 года из-за отсутствия теплой одежды на украинских фронтах ежедневно замерзали насмерть до 200 оккупантов. Через несколько месяцев эта ситуация совсем не изменилась, только количество потерь вследствие гипотермии уменьшилось из-за относительно теплой погоды.
- Однако генералы с легкостью компенсировали эту статистику "мясными атаками", что привело к рекордным потерям захватнической армии.
Кроме того, что в армии России на разных уровнях разворовывают более половины средств, выделенных на обеспечение и обучение войска, проблемы оккупантов состоят еще и в несостоятельности логистики. Неисправные автомобили, никудышное отношение к исполнению обязанностей и попытки бойцов ВСУ наносить удары по складам иногда делают существование вражеских червей в окопах и местах постоянной дислокации сплошным адом. При этом чтобы избавиться от проблем, Шойгу и Герасимов должны фактически перезапустить все происходящие в армии процессы, что просто невозможно даже в условиях мирного времени.
Все ведь от прапорщика до генерала привыкли списывать миллионы, но ничего по факту не делать. Потому что гораздо проще и выгоднее написать в документах, что все машины прошли обслуживание, чем на самом деле произвести ТО. На самом же деле абсолютно все офицеры ВС России живут по принципу "все себе, ничего – войску". И это никак не может обнадеживать Путина, чья армия показала полную неспособность к выполнению стратегических задач.
Десяткам тысяч солдат привезли испорченные продукты
Нечего удивляться тому факту, что в феврале целый ряд российских группировок вместо свежих продуктов получил тонны гнилых и просроченных. При этом, как и ожидалось, все ответственные за питание "Ванек" лица без каких-либо вопросов не просто подписали все акты приемки-передачи товаров, но и распорядились кормить солдат ими.
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Совершенно понятно, что супы из протухших костей и картофеля с плесенью никак не улучшили здоровье оккупантов. В результате массового пищевого отравления на Донецком направлении во многих ротах временно небоеспособными оказались десятки российских захватчиков. Однако разве какая-то диарея должна помешать запланированному Кремлем наступлению? Несмотря на крайне плохое самочувствие, температуру, рвоту и расстройство желудка заградотряды продолжили гнать смертников в атаки, которые, конечно, не увенчались успехом.
Те же оккупанты, которые находились на второй и третьей линии обороны, также массово слегли с отравлением, а некоторые даже загремели в больницу. Впрочем, никаких проверок из-за этого инцидента командование российскими войсками проводить не решилось. Ведь при расследовании можно внезапно выйти на самих себя, а других продуктов на фронт все равно не привезут, как и чистые штанишки для тех, у кого предыдущие испортились.