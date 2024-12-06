Самая большая проблема Кремля – не люди: что может заставить Россию завершить войну

Аналитики американского Института изучения войны посчитали, что на каждом квадратном километре захваченной украинской земли россияне теряли около 53 солдат. Впрочем, даже такие огромные потери в живой силе не заставят Владимира Путина завершить войну.

Об этом 24 Каналу сказал основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что сейчас одна из самых больших проблем Кремля – не люди и даже не техника. Отметим, что общие потери врага уже достигают более 750 тысяч единиц личного состава.

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"Скорее закончатся деньги, а не люди"

Как отметил военный эксперт, более вероятно, что закончатся не люди, а российская экономика. Ведь, например, сейчас в России галопирующая инфляция (рост цен темпами в пределах 10 – 50 % в годовом измерении – 24 Канал).

В России инфляция установила очередной рекорд – 0,5% за неделю. То есть цены на товары в среднем выросли на 0,5% за неделю. До этого рекорд был 0,36%,

– сказал Нарожный.

По его словам, все выглядит так, что центробанк России снова поднимет учетную ставку. Сейчас она составляет 21%, а будет примерно 25 – 30%.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что у России с лета 2025 года начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может подорвать социально-политическую ситуацию.

"Однако это все равно не остановит инфляцию. Ведь Путин заливает деньгами свою военную машину. Эти средства идут в зарплаты, люди получают деньги, которые несут в экономику, и таким образом раскручивается этот бесконечный маховик инфляции", – отметил военный эксперт.

В результате в России появляются проблемы с производством оружия. Производители уже должны брать кредиты. То есть для того, чтобы сделать танк, надо взять кредит, на этот кредит купить стали и так далее.

Когда кредит 30 – 40%, то это абсолютно нелогично и практически невозможно работать в таких экономических условиях,

– добавил Нарожный.

Кроме того, в России идет скрытая мобилизация, когда людей побуждают подписывать контракты, и для этого им делают большие выплаты. В некоторых регионах России они достигли 5 миллионов рублей.

К слову, Кремль увеличивает расходы на войну в Украине, чтобы избежать всеобщей мобилизации из-за опасений социальной напряженности.