От пожаров сильнее всего пострадала Ломбардия. Речь идет о периоде с 3 июля по 8 августа 2021 года.

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Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров,

– говорится в сообщении.

Пожары в Италии: главное

В июле 2021 года в Италии вспыхнули массовые лесные пожары. Сперва в эпицентре катастрофы оказалась Сардиния. Эвакуировать пришлось несколько сотен людей.

Огонь уничтожил 10 тысяч гектаров растительности.

Впоследствии пламя перекинулось также на Сицилию. К борьбе с огнем привлекли 7 500 пожарных.

По состоянию на 12 августа стало известно о 3 погибших. В Калабрии в результате пожаров из жизни ушли 2 человека, еще одну жертву зафиксировали в Катании. Также сообщили о по меньшей мере 5 пострадавших. Их госпитализировали с ожогами.

В ночь с 12 на 13 августа лесные пожары приблизились к Риму. Спасатели эвакуировали по меньшей мере 25 семей.

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