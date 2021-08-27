Від пожеж найсильніше постраждала Ломбардія. Мовиться про період з 3 липня по 8 серпня 2021 року.
Зауважте У США спалахнули нові лісові пожежі: дим наближається до Лос-Анджелеса
Рада міністрів за пропозицією голови Маріо Драґі прийняла рішення оголосити режим НС строком на шість місяців у зв'язку з поширенням з кінця липня лісових пожеж,
– мовиться у повідомленні.
Пожежі в Італії: головне
- У липні 2021 року в Італії спалахнули масові лісові пожежі. Спершу в епіцентрі катастрофи опинилася Сардинія. Евакуювати довелося декілька сотень людей.
- Вогонь знищив 10 тисяч гектарів рослинності.
- Згодом полум'я перекинулося також на Сицилію. До боротьби з вогнем залучили 7 500 пожежників.
- Станом на 12 серпня стало відомо про 3 загиблих. У Калабрії внаслідок пожеж з життя пішли 2 людей, ще одну жертву зафіксували у Катанії. Також повідомили про щонайменше 5 постраждалих. Їх госпіталізували з опіками.
- У ніч з 12 на 13 серпня лісові пожежі наблизилися до Риму. Рятувальники евакуювали щонайменше 25 сімей.
Пожежі у світі: останні новини
- Станом на 17 серпня масштабні пожежі спалахнули у Франції. Полум'я охопило тисячі гектарів лісу. До боротьби зі стихією залучили понад 7 сотень людей.
- Також у серпні пожежі накрили Іспанію. Евакуювати довелося щонайменше 800 людей.