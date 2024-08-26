Из-за массированной атаки временно перекрыли движение по Днепровской ГЭС
Источник:Иван Федоров
Власти запретили проезд через Днепровскую ГЭС. Собственно, из-за того, что россияне начали массированную атаку по нашему государству.
Под утро понедельника, 26 августа, Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в воздушном пространстве вражеского государства фиксируют 11 бортов Ту-95МС, которые являются носителями ракет. Через несколько часов появились первые сообщения о взрывах в разных украинских городах.
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Перекрытие движения через ДнепроГЭС
Именно на фоне массированной атаки председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что проезд через Днепровскую ГЭС был временно перекрыт.
Из-за ситуации с безопасностью на некоторое время будет перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС,
– написал Иван Федоров.
Чиновник призвал украинцев оставаться в безопасности. Кстати, ДнепроГЭС уже неоднократно была под прицелом врага. В конце октября 2022 года было впервые зафиксировано попадание ракеты в электроподстанцию ГЭС.
В то же время следует добавить, что бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101. Их радиус поражения составляет до 5 500 километров.
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По состоянию на это время взрывы слышали жители Винницкой области, Кривого Рога на Днепропетровской области, Харькова, Днепра, Хмельницкого. Воздушные силы в своем телеграм-канале информируют о движении ракет, предупреждая граждан об опасности.