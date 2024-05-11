Рекорд за время войны: на Харьковщине тревога длилась более 13 часов

На фоне наступления на Харьковщину россияне усилили обстрелы региона. 10 мая в области зафиксировали самую длинную воздушную тревогу за время войны.

Воздушная тревога в Харьковской области 10 мая была самой длинной за все время войны России с Украиной. Об этом свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог.

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Тревога продолжалась с утра до вечера

Воздушная тревога, которая стала для региона рекордной, началась 10 мая в 9:03. Зато отбой объявили аж в 22:23. Поэтому опасность продолжалась 13 часов и 19 минут.

Стоит отметить, что это была не первая воздушная тревога в области 10 мая и, к сожалению, не последняя.



Воздушная тревога на Харьковщине / Скриншот с map.ukrainealarm.com

Так, после 13-часовой тревоги покой местных жителей длился недолго. Около полуночи в области снова прозвучали тревожные сирены. Вскоре после этого в Харькове и за пределами города слышали взрывы.

Россияне могут усилить обстрелы Харьковщины