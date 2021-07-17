Из-за непогоды: какие 60 населенных пунктов опять без света

17 июля 2021 , 10:19
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС Украины

В Украине без света остались 60 населенных пунктов. В ГСЧС сообщили, что это последствия непогоды.

По информации ГСЧС, 60 населенных пунктов без электричества по состоянию на 7 утра 17 июля. Бригады уже привлекли, чтобы восстановить свет.

Заметьте Во Львове прогнозируют ужасные грозы: объявили штормовое предупреждение

Закарпатье и Донбасс частично без света

Спасатели сообщили, что свет исчез в результате осложнения погодных условий – порывов ветра и дождя.

Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях,
– говорят спасатели.

В частности говорят о:

  • Закарпатье – 55 обесточенных домов;
  • Луганщина – 3;
  • Донетчина – 2.

Для восстановления света работают бригады облэнерго.

Непогода в Украине: последние новости

  • 15 июля во Львовской области пронесся шальной ливень. Непогода длилась до ночи следующего дня. Ураган снова нанес огромный ущерб. В частности, без света остались почти 90 населенных пунктов области.
  • В тот же день на трассе Киев – Чоп во Львовской области сошел селевой поток. Движение на этом участке дороги временно затруднено из-за камней и грязи.
  • Синоптики прогнозируют, что Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Оно уже движется с Запада, с территории Польши. Синоптики отмечают, что оно будет крайне опасным.
Автор: Діана Квасневська