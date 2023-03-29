Из-за непогоды есть значительные обесточивания уже в 12 областях Украины
Источник:Укррэнерго
Во многих регионах Украины штормовой ветер и снег с дождем. Поэтому в 12 областях людей предупредили о значительных обесточиваниях.
В Укрэнерго заявили, что ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения. Стоит добавить, что из-за непогоды в Киеве аварийные отключения света.
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Что известно о непогоде в Украине
Из-за штормового ветра, снега с дождем и повреждений сети без света осталось много людей в 12 областях Украины:
- Житомирской;
- Винницкой;
- Хмельницкий;
- Черновицкой;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Сумской.
В Укрэнерго также объяснили, что потребление света увеличилось из-за понижения температуры воздуха на улице. Несмотря на это, электричества достаточно для людей.
"Рост потребления покрывается преимущественно путем увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации", – заявили в компании.
Там также заверили, что у энергосистемы есть достаточный резерв мощности. Поэтому импорт электроэнергии на несущественном уровне.
Почему возникают проблемы с электричеством
В Укрэнерго объяснили, что надежность питания в большинстве регионов Украины снижена из-за того, что Россия повредила высоковольтные подстанции. Так, по данным компании:
- на Житомирщине – из-за роста потребления и значительных повреждений сетей увеличивается объем ограничения потребления;
- в Киеве и области – возросло потребление, поэтому возможны сетевые ограничения;
- в других областях – нет необходимости ограничивать потребление света.
Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно подвержены обстрелам россиян и повреждаются сети электроснабжения,
– заявили в Укрэнерго.
Однако заверили, что ремонтируют все объекты, которые Россия повредила своими атаками.
Непогода в Украине: коротко
- В конце марта Украину накрыла непогода. Так, на 28 марта в Киевской области прогнозировали значительный мокрый снег, на дорогах – гололедицу. В Укргидрометцентре заявили, что объявили I уровень опасности, то есть желтый.
- 28 марта непогода наделала беды на Закарпатье. В Ужгороде ветер повредил много деревьев и крыши.
- Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. 29 марта небольшой снег уже прогнозируют везде, кроме Юга. 30 марта – только на Востоке и в Крыму.