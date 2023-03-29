Из-за непогоды есть значительные обесточивания уже в 12 областях Украины

29 марта 2023, 11:21
Читати новину українською

Источник:

Укррэнерго

Во многих регионах Украины штормовой ветер и снег с дождем. Поэтому в 12 областях людей предупредили о значительных обесточиваниях.

В Укрэнерго заявили, что ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения. Стоит добавить, что из-за непогоды в Киеве аварийные отключения света.

Смотрите также В Батуми бурлит сильный ураган, а в Черном море – 5-балльный шторм: в городе срывает крыши

Что известно о непогоде в Украине

Из-за штормового ветра, снега с дождем и повреждений сети без света осталось много людей в 12 областях Украины:

  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкий;
  • Черновицкой;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Сумской.

В Укрэнерго также объяснили, что потребление света увеличилось из-за понижения температуры воздуха на улице. Несмотря на это, электричества достаточно для людей.

"Рост потребления покрывается преимущественно путем увеличения производства электроэнергии на атомных электростанциях, а также другими видами генерации", – заявили в компании.

Там также заверили, что у энергосистемы есть достаточный резерв мощности. Поэтому импорт электроэнергии на несущественном уровне.

Почему возникают проблемы с электричеством

В Укрэнерго объяснили, что надежность питания в большинстве регионов Украины снижена из-за того, что Россия повредила высоковольтные подстанции. Так, по данным компании:

  • на Житомирщине – из-за роста потребления и значительных повреждений сетей увеличивается объем ограничения потребления;
  • в Киеве и области – возросло потребление, поэтому возможны сетевые ограничения;
  • в других областях – нет необходимости ограничивать потребление света.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно подвержены обстрелам россиян и повреждаются сети электроснабжения,
– заявили в Укрэнерго.

Однако заверили, что ремонтируют все объекты, которые Россия повредила своими атаками.

Непогода в Украине: коротко

  • В конце марта Украину накрыла непогода. Так, на 28 марта в Киевской области прогнозировали значительный мокрый снег, на дорогах – гололедицу. В Укргидрометцентре заявили, что объявили I уровень опасности, то есть желтый.
  • 28 марта непогода наделала беды на Закарпатье. В Ужгороде ветер повредил много деревьев и крыши.
  • Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. 29 марта небольшой снег уже прогнозируют везде, кроме Юга. 30 марта – только на Востоке и в Крыму.

Автор: Діана Квасневська