Из-за непогоды поезда массово задерживаются: какие и на сколько

В Украине резко ухудшилась погода, от ливней пострадали некоторые города на Западе. Из – за этого поезда массово задерживаются – некоторые на 1 час, другие – на 3 и даже 4.

Укрзализныця обнародовала список поездов, которые не смогли 26 июня вовремя начать выполнение рейса из-за непогоды.

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Поезда, которые задерживаются 26 июня

№4 Ужгород – Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);

№232 Ивано-Франковск – Геническ (задержка составила 3 часа);

№58 Ковель – Одесса (задержка составила 3 часа);

№8 Черновцы – Киев (задержка составила 2 часа);

№16 Рахов – Харьков (задержка составила 1 час 33 минуты);

№141 Бахмут – Львов (задержка составила 1 час 30 минут);

№98 Ковель – Киев (задержка составила 1 час 24 минуты);

№243 Киев – Рахов (задержка составила 1 час 16 минут);

№146 Ужгород – Львов (задержка составила 50 минут);

№215 Черкассы – Ужгород (задержка составила 1 час);

№13 Киев – Солотвино (задержка составила 1 час);

№70 Львов – Мариуполь (задержка составила 38 минут);

№29 Киев – Ужгород (задержка составила 1 час);

№49 Киев – Трускавец (задержка составила 1 час);

№82 Киев – Ужгород (задержка составила 54 минуты).

В компании пассажиров просят следить за сообщениями, так как время задержки рейсов может меняться.

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