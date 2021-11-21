Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в 5 областях

В центральных, северных и восточных областях 20 ноября пронесся шквальный ветер, который повалил немало деревьев. Из-за непогоды почти 100 населенных пунктов остались без электроэнергии.

Из-за непогоды остались без электроэнергии жители населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Донецкой областях.

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Масштабы непогоды

Всего непогода обесточила 94 населенных пункта. Больше всего их на Сумщине.

Сумская область – 30;

Черниговская – 25;

Киевская – 21;

Житомирская – 15;

Донецкая – 3.

По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго этих регионов.

Непогода в Украине: главное

В Киевской области непогода 20 ноября не только валила деревья, но и срывала металлические листы с крыш. Из-за этого повреждены несколько автомобилей.

В Сумской области ветер оторвал часть флага у фонтана "Садко". Его местные власти пообещали восстановить до конца ноября.

На Черниговщине поваленные деревья перекрыли трассу М-01. Полиция совместно со спасателями разблокировали движение и расчистили дорогу.

В Харькове ураган повалил дерево на проезжую часть в центре города, а в Полтаве из-за непогоды дерево упало возле вокзала.