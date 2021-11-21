Из-за непогоды в Украине обесточены населенные пункты в 5 областях
21 ноября 2021 , 09:04Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В центральных, северных и восточных областях 20 ноября пронесся шквальный ветер, который повалил немало деревьев. Из-за непогоды почти 100 населенных пунктов остались без электроэнергии.
Из-за непогоды остались без электроэнергии жители населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Донецкой областях.
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Масштабы непогоды
Всего непогода обесточила 94 населенных пункта. Больше всего их на Сумщине.
- Сумская область – 30;
- Черниговская – 25;
- Киевская – 21;
- Житомирская – 15;
- Донецкая – 3.
По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго этих регионов.Обратите внимание! На 21 ноября в Украине почти во всех областях (кроме Закарпатья и Крыма) объявили желтый уровень опасности из-за возможного шквального ветра скоростью 15-20 метров в секунду.
Непогода в Украине: главное
- В Киевской области непогода 20 ноября не только валила деревья, но и срывала металлические листы с крыш. Из-за этого повреждены несколько автомобилей.
- В Сумской области ветер оторвал часть флага у фонтана "Садко". Его местные власти пообещали восстановить до конца ноября.
- На Черниговщине поваленные деревья перекрыли трассу М-01. Полиция совместно со спасателями разблокировали движение и расчистили дорогу.
- В Харькове ураган повалил дерево на проезжую часть в центре города, а в Полтаве из-за непогоды дерево упало возле вокзала.