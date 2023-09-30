Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: перечень
30 сентября 2023, 07:46Читати новину українською
Враг в ночь на 30 сентября атаковал территории Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате ночных обстрелов задерживаются несколько поездов.
Кстати, россияне ночью выпустили более 20 ударных БПЛА. В ОК "Юг" подчеркнули, что дроны-камикадзе летели по непростым маршрутам.
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Какие рейсы задерживаются из-за ночной атаки
В "Укрзализныце" сообщили, что в результате ночной атаки задерживаются следующие поезда:
- 351/352 Киев-Пасс. – Кишинев: +3 часа;
- 77/78 Одесса – Ковель: +2:44;
- 53/54 Перемышль – Киев-Пасс.: +1:57;
- 109/110 Херсон – Львов: +1:26;
- 257/258 Чернигов – Ивано-Франковск: +1:10;
- 259/260 Сумы – Ивано-Франковск +1:10;
- 59/60 Чоп – Киев-Пасс.: +0:45;
- 357/358 Ворохта – Киев-Пасс.:+0:45;
- 105/106 Одесса – Киев-Пасс.: +0:41.
В настоящее время движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем,
– говорится в сообщении "Укрзализныци".