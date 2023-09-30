Из-за ночной атаки в Украине задерживается ряд поездов: перечень

Враг в ночь на 30 сентября атаковал территории Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате ночных обстрелов задерживаются несколько поездов.

Кстати, россияне ночью выпустили более 20 ударных БПЛА. В ОК "Юг" подчеркнули, что дроны-камикадзе летели по непростым маршрутам.

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Какие рейсы задерживаются из-за ночной атаки

В "Укрзализныце" сообщили, что в результате ночной атаки задерживаются следующие поезда:

351/352 Киев-Пасс. – Кишинев: +3 часа;

77/78 Одесса – Ковель: +2:44;

53/54 Перемышль – Киев-Пасс.: +1:57;

109/110 Херсон – Львов: +1:26;

257/258 Чернигов – Ивано-Франковск: +1:10;

259/260 Сумы – Ивано-Франковск +1:10;

59/60 Чоп – Киев-Пасс.: +0:45;

357/358 Ворохта – Киев-Пасс.:+0:45;

105/106 Одесса – Киев-Пасс.: +0:41.

В настоящее время движение по всем участкам открыто, все поезда следуют собственным маршрутом под четким контролем,

– говорится в сообщении "Укрзализныци".