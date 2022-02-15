Из-за паники вокруг агрессии России: украинки не могли вернуться домой из Нидерландов

Львовянка Олеся Грендович в конце января улетела в Перу, об этом путешествии она мечтала еще с детства. Впрочем, когда девушка возвращалась домой, столкнулась с рядом проблем.

Чтобы вернуться в Украину, ей нужно было произвести пересадку. Впрочем, из-за угрозы нового вторжения России с этим возникли трудности, рассказала она в комментарии 24 каналу.

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Сначала рейс перенесли, потом – отменили

Маршрут украинки должен был выглядеть так: Лима (столица Перу) – Амстердам – Киев. Проблемы начались по прибытии в Нидерланды. У Грендович и ее подруги были билеты на вечерний рейс из Амстердама (11 февраля), который должен был приземлиться в Киеве ночью на 12 февраля. Сначала их вылет был перенесен на утро. Впрочем, впоследствии пассажирам сообщили, что этот рейс вообще был отменен.

"Тяжелее всего в моей поездке в Перу – не jet lag, горная болезнь или жесткий темп, а паника вокруг ситуации в Украине", – подчеркнула львовянка.

Как львовянка возвращалась в Украину

По словам Олеси, коммуникация со службой поддержки KLM давалась сложно. Девушкам пришлось решать все важные вопросы самостоятельно. "В аэропорту Амстердама все были напуганы, когда слышали, что мы летим в Украину", – вспомнила Грендович.

Чтобы не застрять за границей на неопределенное количество времени, вместе с подругой она принялась искать пути возвращения домой. Была возможность купить билеты на рейс Turkish Airlines или МАУ. Девушки выбрали украинскую компанию, ведь понимали, что так будет безопаснее. Мол, она отменять рейсы не должна.

Новые билеты покупали за свои деньги

Дорога домой заняла почти двое суток. На новый билет пришлось незапланированно потратить около 8 тысяч гривен. При этом гарантий того, что авиакомпания KLM возместит эти деньги – фактически нет. "Нам сказали, что это был наш выбор – покупать билеты у других, а не ждать, пока они разрешат этот вопрос", – отметила Грендович. И добавила, что ближайшие рейсы компании пришлось бы ждать несколько дней. И не факт, что и их не отменили бы.

Девушки постараются связаться со службой поддержки KLM по возвращению денег за билет. Впрочем, добиться возмещения будет достаточно тяжело. Ведь, как пояснила Олеся, в правилах этой авиакомпании предусмотрено, что возвращение за рейсы, отмененные по "непредсказуемым политическим обстоятельствам", не предусматривается.

"Переживали, действительно ли приземлимся в Киеве"

Олеся подчеркнула, что в целом ситуация была очень тревожной. Ведь рейс, которым они с подругой наконец-то прилетели в Киев, также сначала задержали на час. Тогда они увидели новость об инциденте с самолетом SkyUp, также украинской авиакомпании (тот вынужденно приземлился в столице Молдовы, потому что посадку в Украине запретил лизингодатель из Ирландии).

"Поэтому мы не понимали, что будет с нашим рейсом. Уже перед вылетом я спросила у бортпроводника, точно ли мы летим в Украину. Он ответил, что да, но очень неуверенно. Поэтому до конца не было точно ясно, не будем ли мы менять траекторию движения", – вспомнила львовянка.

На фразе "дамы и господа, говорит капитан", я вообще перестала дышать. 2 суток дороги и я плакала от фразы "через несколько минут начинаем посадку в Борисполе",

– поделилась воспоминаниями Грендович.

Олеся с другими путешественниками уже в Украине / Фото из личного архива

Проблемы в авиапространстве Украины: что известно

Авиакомпания SkyUp решила отменить рейсы с 14 по 16 февраля. Там подчеркнули, что не могут игнорировать требования лизингодателей и ждут разрешения ситуации на государственном уровне.

Немецкая Lufthansa не исключила, что перестанет летать в Украину. Мол, такую ​​возможность рассматривают, но окончательное решение пока еще не принято.

В конце концов правительство решило выделить более 16 миллиардов, чтобы разблокировать полеты над нашим государством. У Зеленского говорят, что готовы обеспечить безопасность самолетов в украинском авиапространстве.

Кроме того, в Кабмине пообещали, что подготовят и план возвращения украинцев из-за границы, если их авиарейсы будут отменены.

Правительство выделило деньги, чтобы гарантировать полеты над Украиной: смотрите видео