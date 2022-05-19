Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно

Возле Белогоровки, которую называют Чернобаевкой по-лугански, ведут активные боевые действия. Из-за обстрелов добраться до поселка фактически невозможно.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в настоящее время цель россиян – отрезать Луганщину от остальных регионов.

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Оккупанты хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут

Для этого враги пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Российская армия обстреливает все населенные пункты подконтрольной Украине части Луганщины.

Ситуация, к сожалению, ухудшается, потому что враг сосредоточил все силы, чтобы взять Северодонецк или перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. И это уже не только в районе Попасной или Белогоровки, это уже возле Бахмута,

– объяснил Гайдай.

Ремонтировать поврежденные коммуникации невозможно, ведь ведение огня не стихает ни на минуту. При этом не прекращает работать больница в Северодонецке – несмотря на мощные обстрелы. Не прекращают подвозить работники ГСЧС и гуманитарную помощь, и воду.

Эвакуационный автомобиль попал под обстрел

Эвакуационный автомобиль во время предыдущего рейса попал под обстрел. Машина – бронированная, но у нее возникли проблемы с колесами. Из-за этого 18 мая эвакуации не было, отметил глава ОВА.

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В Белогоровке ВСУ уничтожили большое количество врагов и техники

Отметим, что именно в Белогоровке наши военные несколько раз уничтожали множество врагов и техники. Неудачными были попытки оккупантов преодолеть реку Северский Донец с помощью понтонных переправ. Причем ВСУ уничтожали и российские военные, и их танки и БМП неоднократно, что позволило Белогоровке претендовать на лавры еще одной Чернобаевки.

Ситуация в Луганской области: коротко о последних новостях

Ночью 19 мая враги снова обстреливали Северодонецк, разрушены многие здания, 4 человека погибли.

Также вся область сейчас – без света. Из-за обстрелов была обесточена последняя крупная подстанция.

18 мая россияне в очередной раз обстреляли предприятие "Азот" в Северодонецке. Было повреждено одно из административных зданий и проходное.

Ранее президент Зеленский сообщал что Северодонецк и другие крупные города Донбасса остаются главной мишенью россиян.

Смотрите в видео: ВСУ взорвали мост в Луганской области