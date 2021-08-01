Убегали с чемоданами: из-за пожаров в Турции туристов эвакуировали из отелей

На юго-западе Турции туристов эвакуировали. Неподалеку до сих пор бушуют страшные лесные пожары, которые угрожают домам и гостиницам.

В курортном Бодруме эвакуировали людей из трех пятизвездочных отелей. Соответствующее видео опубликовал мэр города.

Важно Турцию охватили страшные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

Чтобы защитить отдыхающих, используют катера береговой охраны Турции. Также помогают частные лодки и яхты.

Туристы убегали с чемоданами

В сети обнародовали кадры, на которых видно, как люди со своими вещами убегали из опасного района. В этот момент к городу с горы, покрытой лесом, быстро приближался пожар.

Вокруг виднелся густой дым от пожаров.

Какова ситуация с пожарами в Турции

Пожары бушуют уже около 5 дней. Они унесли жизни 6 человек.

Эпицентром возгорания был город Манагавт возле курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра.

Министр сельского и лесного хозяйства утверждает, что около 107 из 112 лесных пожаров уже контролируют, сообщает Hurriyet.

К слову, на помощь турецким спасателям вылетели наши мчсники. Самолеты с украинскими пожарными прибыли в Турцию 30 июля.

Из-за того, что огонь в Мармарисе подступил к отелям, туристы ночевали на пляжах . Паники среди людей не было, но отдыхающие старались быть ближе к берегу.

Пожары в Турции, смотрите видео: