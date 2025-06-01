Из-за трагедии на 239-м полигоне: Драпатый подал рапорт об отставке

Ночью 1 июня Россия совершила массированную атаку на Украину, использовав дроны и ракеты. Враг ударил по расположению подразделения Сухопутных войск ВСУ ракетой типа "Искандер", в результате чего 12 человек погибли, 60 пострадали. На фоне этой трагедии Михаил Драпатий решил уйти в отставку.

Днем 1 июня генерал Михаил Драпатый в соцсети опубликовал пост, в котором объяснил свое решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, передает 24 Канал.

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"Это моя ответственность"

Драпатий подчеркнул, что отставка – это "осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239 полигоне, в результате которой погибли наши воины".

Генерал отметил, что он не сумел в полной мере обеспечить исполнение своих приказов. Также ему не удалось изменить отношение к человеку в строю.

Драпатий подчеркнул, что главная ответственность всегда на командовании. Конкретно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.

Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно,

– подытожил генерал.

Драпатий отмечает, что если не делать выводы и не признавать ошибки, Украина обречена.

Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри,

– подчеркнул он.

Драпатий уточнил, что в результате ракетного удара по 239-му полигону – погибли 12 человек, есть раненые. "Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться – не гибнуть", – написал он.

Генерал инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.