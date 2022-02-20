Из-за "угрозы" и ситуации на Донбассе: Путин и Лукашенко продолжили военные учения

Совместные военные учения России и Беларуси должны были завершиться 20 февраля. Однако Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продлить их из-за "угрозы на границах".

Совместные военные учения будто бы теперь будут посвящены "обороне" России и Беларуси. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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Россия и Беларусь оставят войска

Виктор Хренин заявил, что решение о продлении учений приняли самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин.

В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Белоруссии и России принято решение о проверке сил реагирования Союзного государства продолжить,

– заявил Хренин.

Не обошелся глава белорусского оборонного ведомства без циничных упреков в сторону Украины. По его словам, наше государство якобы "накачивают" современным вооружением. И, конечно, без упоминания НАТО Хренин тоже не мог завершить свое выступление.

Вершиной цинизма стало обвинение в сторону Украины, что якобы она собирает войска у границ, а не Россия, которая сосредоточила около 150 тысяч военных.

Общие учения Беларуси и России: главное

Россия стянула к границам с Украиной и на территорию Беларуси десятки тысяч военных под предлогом учений.

Однако в Беларуси утверждают, что российский контингент там исключительно для учений и после их завершения вернется обратно в Россию.

На фоне угрозы агрессии со стороны России Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Последний заверил украинского министра о том, что учения не представляют угрозы. Стороны договорились о присутствии военных атташе на полигонах.

Между тем, Александр Лукашенко заявил, что готов дать добро на размещение ядерного оружия в Беларуси при одном условии. По его словам, это произойдет в случае "угрозы со стороны Запада".

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! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.