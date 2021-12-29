Организация "Спасите детей" заявила, что сотрудники пропали без вести именно после обстрела. Однако 28 декабря оказалось, что во время него они и погибли.

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"Военные заставили людей покинуть машины, некоторых арестовали, многих убили и сожгли тела", – говорится в заявлении общества.

Убили безосновательно

Исполнительный директор благотворительной организации Ингер Ашинг поражена насилием в отношении мирных жителей и ее коллег. Она добавила, что оба сотрудника преданно помогали нуждающемуся населению Мьянмы.

В организации также сообщили, что их убитые коллеги были молодыми родителями.

Обратите внимание! Из-за обстрелов вблизи села Мо Со погибли 35 человек, среди которых – женщины и дети. В этом регионе граждане прятались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы.

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