Организация "Спасите детей" заявила, что сотрудники пропали без вести именно после обстрела. Однако 28 декабря оказалось, что во время него они и погибли.
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"Военные заставили людей покинуть машины, некоторых арестовали, многих убили и сожгли тела", – говорится в заявлении общества.
Убили безосновательно
Исполнительный директор благотворительной организации Ингер Ашинг поражена насилием в отношении мирных жителей и ее коллег. Она добавила, что оба сотрудника преданно помогали нуждающемуся населению Мьянмы.
В организации также сообщили, что их убитые коллеги были молодыми родителями.
Переворот в Мьянме: что известно
- В Мьянме 1 февраля 2021 года произошел переворот. Военные боевики задержали представителей власти. В этот же день объявили о введении чрезвычайного положения, которое должно было продолжаться в течение всего года.
- В связи с этим начались протесты, которые боевики жестоко подавляли. По разным данным, в результате переворота убили свыше 550 – 860 протестующих.
- Европейский союз и Соединенные Штаты Америки ввели санкции против страны. Благодаря этому они пытаются лишить незаконное военное правительство денег.
- В августе 2021 года стало известно, что военная хунта снова продлила чрезвычайное положение. Его объявили на следующие 2 года.
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