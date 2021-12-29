Організація "Врятуйте дітей" заявила, що співробітники пропали безвісти саме після обстрілу. Однак 28 грудня виявилось, що під час нього вони й загинули.

До теми Військові у М'янмі знищили ціле село – вбивали навіть жінок та дітей

"Військові змусили людей покинути машини, деяких заарештували, багатьох вбили та спалили тіла", – мовиться в заяві товариства.

Вбили безпідставно

Виконавча директорка благодійної організації Інгер Ашінг вражена насильством щодо мирних жителів та її колег. Вона додала, що обоє співробітників віддано допомагали нужденному населенню М'янми.

У організації також повідомили, що їхні вбиті колеги були молодими батьками.

Зверніть увагу! Через обстріли поблизу села Мо Со загинуло 35 людей, серед яких – жінки та діти. У цьому регіоні громадяни ховалися від бойових дій між групами збройного опору та армією М'янми.

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