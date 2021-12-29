Організація "Врятуйте дітей" заявила, що співробітники пропали безвісти саме після обстрілу. Однак 28 грудня виявилось, що під час нього вони й загинули.
До теми Військові у М'янмі знищили ціле село – вбивали навіть жінок та дітей
"Військові змусили людей покинути машини, деяких заарештували, багатьох вбили та спалили тіла", – мовиться в заяві товариства.
Вбили безпідставно
Виконавча директорка благодійної організації Інгер Ашінг вражена насильством щодо мирних жителів та її колег. Вона додала, що обоє співробітників віддано допомагали нужденному населенню М'янми.
У організації також повідомили, що їхні вбиті колеги були молодими батьками.
Переворот у М'янмі: що відомо
- У М'янмі 1 лютого 2021 року стався переворот. Військові бойовики затримали представників влади. Цього ж дня оголосили про запровадження надзвичайного стану, який мав тривати протягом всього року.
- У зв'язку з цим почались протести, які бойовики жорстоко придушували. За різними даними, внаслідок перевороту вбили понад 550 – 860 протестувальників.
- Європейський союз та Сполучені Штати Америки ввели санкції проти країни. Завдяки цьому вони намагаються позбавити незаконний військовий уряд грошей.
- У серпні 2021 року стало відомо, що військова хунта знову продовжила надзвичайний стан. Його оголосили на наступні 2 роки.
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