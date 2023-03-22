Взрывы в Джанкое повредили узловую станцию, ее использование сейчас невозможно, – ОК "Юг"

Во временно оккупированный Крым, а именно – в город Джанкой, наведывался "хлопок". Как отметили в ВСУ, вследствие этого у врага возникли логистические проблемы.

На территории Крымского полуострова 20 марта прогремели мощные взрывы. Журналисты сообщили, из-за них был поврежден железнодорожный узел в Джанкое. Информацию 21 марта в эфире Радио Свобода подтвердила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Смотрите также Джанкойский салют или Восстание машин: почему оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно

"Использование пока невозможно"

По словам спикера, понятно, что повреждения узловой железнодорожной станции существенные. То есть враг пока не может использовать этот транспортный путь.

Мы понимаем, что они будут пытаться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю, для того чтобы эти усилия были напрасными,

– также отметила Гуменюк.

Вместе с тем она намекнула, что эта атака является "одним из элементов плана, предшествующего активным действиям". Очевидно, о чем идет речь, станет известно вскоре.



Где расположен железнодорожный узел, пострадавший от "хлопка" в Крыму / Карта

Что говорят эксперты об этом "хлопке"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко констатировал, что поврежденные "хлопком" ракеты Россия уже стопроцентно не сможет использовать на войне против нашего государства. По его словам, в отличие от тех же БПЛА, запасы "Калибров" у врага не столь велики, поэтому эта атака будет оказывать влияние на военные мощности агрессора.

Также военный эксперт Андрей Крамаров акцентировал, что средства противовоздушной обороны, которые используют захватчики в Крыму, не смогут полностью защитить их от прилетов. Как он заявил, комплексы ПВО враждебного государства очень старые и ненадежные – то есть "хлопок" будет цвести на полуострове еще не раз.