Больше не будут перебрасывать войска: после взрывов в Крыму повреждена железная дорога

В оккупированный Джанкой в Крыму утром 16 августа подвезли свежую партию "хлопка". Из-за взрывов повреждена железная дорога, по которой оккупанты перебрасывают технику.

Ставленики кремля подтвердили взрывы на складе боеприпасов

Ставленик кремля в оккупированном Крыму сергей аксенов заявил об остановке движения поездов с материка, пишет 24 канал. По его словам, это вызвано тем, что в Джанкойском районе повреждена железная дорога.

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аксенов рассказал российским пропагандистам, что железная дорога повреждена в результате взрыва на складе боеприпасов.

Важно отметить, что железная дорога в Джанкое имеет стратегическое значение для россии, поскольку ею москва перебрасывает свою военную технику на Юг Украины, в частности, в Запорожскую область.

Что известно о взрывах вблизи Джанкоя

Утро 16 августа было беспокойным в оккупированном Крыму, поскольку вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Ранее взрывы в Крыму раздавались 9 августа на авиабазе российских оккупантов. Сообщалось о взрывах на аэродроме "Саки", откуда российские самолеты атаковали Юг Украины.

Детали взрывов вблизи Джанкоя в оккупированном Крыму сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он заявил о попадании в хранилище боеприпасов возле Джанкоя. Впоследствии он также написал о точном попадании по воинской части россиян в Азовском.

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В социальных сетях появились видео, как в Азовском детонирует склад врага с боеприпасами. В россии подтвердили информацию о взрывах в селе Майское возле поселка Азовское. Также российские пропагандисты сообщили о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое.

На взрывы в Крыму отреагировали в офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что на оккупированном полуострове продолжается демилитаризация вооруженных сил россии.

В то же время глава ОП Андрей Ермак отметил, что "операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий".

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