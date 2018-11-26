Из-за вероятного военного положения НБУ поручил банкам наполнить банкоматы наличными

В связи с ожидаемым введением военного положения, Национальный банк Украины дал задание банкам пополнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные. Об этом журналистам сообщил один из участников внеочередной встречи в НБУ правления центробанка с руководителями 40 крупнейших банков страны.

Об этом отмечает "Интерфакс".

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"НБУ попросил банки принять меры для бесперебойного наполнения банкоматов наличными и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием", – сказал участник внеочередной встречи в НБУ.

Относительно введения военного положения, НБУ заявил, что не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора.

"Решения, которые будут приняты, никаким образом не повлияют на работу банковской системы", – сказал на заседании СНБО глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Видео: что стоит знать о военном положении

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.



В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения, решение будет объявлено примерно в 16:00.