Через ймовірний воєнний стан НБУ дав завдання банкам наповнити банкомати готівкою

У зв'язку з очікуваним введенням воєнного стану, Національний банк України дав завдання банкам поповнити банкомати готівкою, щоб задовольнити можливе збільшення попиту населення на готівку. Про це журналістам повідомив один з учасників позачергової зустрічі в НБУ правління центробанку з керівниками найбільших 40 банків країни.

Про це зазначає "Інтерфакс".

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"НБУ попросив банки вжити заходів для безперебійного наповнення готівкою банкоматів і пообіцяв у разі необхідності підтримати банки рефінансуванням", – сказав учасник позачергової зустрічі в НБУ.

Щодо введення воєнного стану, НБУ заявив, що не убачає ризиків для безперебійної роботи банківського сектора.

"Рішення, які будуть ухвалені, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи", – ствердив на засідання РНБО голова Національного банку України Яків Смолій.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.



В понеділок, 26 листопада, Верховна Рада на позачерговому засіданні з ініціативи президента розгляне питання про запровадження воєнного стану, рішення буде оголошено приблизно о 16:00.