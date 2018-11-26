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      Через ймовірний воєнний стан НБУ дав завдання банкам наповнити банкомати готівкою

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      Національний банк України дав завдання банкам поповнити банкомати готівкою
      Національний банк України дав завдання банкам поповнити банкомати готівкою / Фото з відкритих джерел

      У зв'язку з очікуваним введенням воєнного стану, Національний банк України дав завдання банкам поповнити банкомати готівкою, щоб задовольнити можливе збільшення попиту населення на готівку. Про це журналістам повідомив один з учасників позачергової зустрічі в НБУ правління центробанку з керівниками найбільших 40 банків країни.

      Про це зазначає "Інтерфакс".

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      "НБУ попросив банки вжити заходів для безперебійного наповнення готівкою банкоматів і пообіцяв у разі необхідності підтримати банки рефінансуванням", – сказав учасник позачергової зустрічі в НБУ.

      Щодо введення воєнного стану, НБУ заявив, що не убачає ризиків для безперебійної роботи банківського сектора.

      "Рішення, які будуть ухвалені, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи", – ствердив на засідання РНБО голова Національного банку України Яків Смолій.

      Відео: що варто знати про воєнний стан

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

      В понеділок, 26 листопада, Верховна Рада на позачерговому засіданні з ініціативи президента розгляне питання про запровадження воєнного стану, рішення буде оголошено приблизно о 16:00.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Новини України НБУ Яків Смолій Банки Гроші
      Джерело: 24 Канал
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