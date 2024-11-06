В Киеве мужчина избил 14-летнюю девочку на улице и отобрал у нее телефон

В Киеве 32-летний мужчина избил 14-летнюю девочку, нанеся удары по голове, и украл ее мобильный телефон. Нападавшего удалось задержали при попытке побега с места преступления.

За содеянное ему грозит до десяти лет за решеткой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве мужчина напал на несовершеннолетнюю и избил ее

По данным правоохранителей, в полицию Киева на днях поступило сообщение об избиении несовершеннолетней на улице Борщаговской. По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники полиции, которые по ориентировке задержали подозреваемого неподалеку от места совершения преступления.

По данным следствия, как выяснилось, 32-летний местный житель подошел к компании девушек, которые находились на улице, и начал провоцировать конфликт. В дальнейшем злоумышленник схватил 14-летнюю школьницу и начал наносить ей удары, вызвав убойные раны головы и плеча.

Услышав крики рядовых граждан, злоумышленник вырвал из рук потерпевшей мобильный телефон и скрылся. Согласно обнародованной информации, похищенный мобильный телефон правоохранители изъяли и приобщили к материалам дела как вещественное доказательство преступления.

Следователи Соломенского управления полиции, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с применением насилия. Согласно санкции статьи, следующие десять лет злоумышленник может провести за решеткой,

– говорится в сообщении полиции.

К слову, накануне в столице также произошла жуткая трагедия. Подросток, по предварительной информации – 2008 года рождения, убил 14-летнюю девочку, а после – покончил с собой. Сейчас устанавливаются все детали трагедии, на месте работали правоохранители, кинологи и следователи.