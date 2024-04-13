Скандал с "избиением" активистки в ТЦК в Хмельницкой области: ВСУ показали, что произошло на самом деле

В Хмельницкой области разгорелся скандал вокруг якобы "избиения" активистки общественной организации "Доста Украина". Однако в ВСУ рассказали, что произошло на самом деле.

Как отметили военные, женщина совершила провокацию и начала справлять физиологические потребности прямо в помещении военкомата. ВСУ опубликовали видео для подтверждения собственных слов.



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Детали "избиения"

Оперативное командование "Запад" рассказало, что в Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в помещении ТЦК. Женщина прямо в военкомате начала справлять свои физиологические потребности, отказываясь покинуть здание. На требования полиции женщина также не реагировала.

В то же время сама женщина заявила, якобы ее "избили" работники ТЦК.

На странице ОО в Facebook это событие освещено как избиение активистки военнослужащими ТЦК. В больнице "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации,

– отметили военные.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

В Сухопутных Силах также отреагировали на инцидент. Там отметили, что ни один из озвученных "потерпевшей" на видео тезисов не соответствует действительности – в отношении Вооруженных Сил продолжается очередная российская провокация. Военные готовят обращение в СБУ.

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