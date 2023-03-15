Может быть нанесен асимметричный удар, – Свитан о сбитии Россией дрона США

Сбив американский беспилотник MQ-9 Reaper, россияне действовали вне правового поля. Поскольку этот летательный аппарат на протяжении нескольких лет совершал свой стандартный полет по одному и тому же маршруту.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что такие полеты оговорены в международных законах. MQ-9 Reaper потерпел крушение в море 14 марта к западу от оккупированного Крыма. Его протаранил российский истребитель Су-27.

Смотрите также Избиение американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России

Все будет зависеть от дипломатии

Роман Свитан считает, если стороны – Россия и США – разрешат конфликт дипломатическим путем, то он останется на уровне так называемого "пограничного инцидента". То есть сторона, нанесшая ущерб, возместит стоимость без каких-либо других действий.

"Если после определенных следственных действий докажут умышленное действие противоборствующей стороны, то тогда инцидент могут переквалифицироваться в нападение или другой механизм в режиме правового поля", – отметил Свитан.

Роман Свитан о битве авиации России и США над Черным морем: смотреть видео

Россия получит ассиметричный удар

Вместе с тем военный эксперт предполагает дальнейшее развитие событий "по стандартному отлаженному механизму". То есть все же конфликт уладят дипломатическим путем.

Просто может где-то в океане на глубине 200 метров у российской подлодки повредится винт – нанесут такой асимметричный удар, о котором также никто не узнает,

– предположил Свитан.

Сбитие MQ-9 Reaper: как это было