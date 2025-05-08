Жестокое избиение девочки в Белой Церкви: наказали родителей обидчиков

В конце января 2025 года в Белой Церкви группа подростков издевалась, пытала, а после избила 12-летнюю девочку. Сейчас стало известно, что родителей обидчиков уже наказали.

Однако им назначили самое мягкое наказание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию "Миллер", которая защищает пострадавшую девочку.

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Как наказали родителей обидчиков

В Белой Церкви 21 мая состоится заседание по делу об избиении и пытках 12-летней девочки. Однако родителей некоторых обидчиков, которые участвовали в издевательствах над несовершеннолетней, уже наказали.

Хотя к преступлению причастны 12 человек, 7 из которых проходят по делу как свидетели, обвинения выдвинули 2 несовершеннолетним. Еще трое участников избиения не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому в отношении них прокуратура ходатайствует о применении мер воспитательного характера.

В общем, обидчикам девочки грозит до 12 лет лишения свободы. В то же время Уголовный кодекс Украины обязывает смягчить наказание несовершеннолетним.

В то же время родителей обидчиков также привлекли к ответственности. Так, в Украине действует именно административная ответственность для родителей, поскольку считается, что они не обеспечили надлежащего уровня воспитания и ухода, которые могли бы сдержать детей от совершения правонарушений. Поскольку родителей привлечь к уголовной ответственности невозможно, к ним применяют административную.

Так, родителям подозреваемых назначили штрафы в размере 1 700 гривен, что, по словам адвокатов, является самым мягким наказанием для такого преступления. В то же время родители других подростков получили меньшие штрафы – от 850 до 1700 гривен.

Что касается родителей, чьи дети в деле фигурируют как свидетели, то:

в двух случаях закрыли дела;

в одном случае дело вернули полиции на доработку;

в отношении еще четырех применили штрафы – трижды в размере 850 гривен и один раз – 1700 гривен.

В юридической компании отметили, что такие наказания являются самыми мягкими. По их словам, такой подход к наказанию родителей указывает на "полное отсутствие единой судебной практики".