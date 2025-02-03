Полиция установила участников драки, которая произошла на парковке ТЦ Деснянского района столицы

В Деснянском районе Киева подростки жестоко избили девушку на парковочной площадке торгового центра. Правоохранители уже установили участников инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию столицы. Там продолжают следственные действия в уголовном производстве, начатом по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

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Что известно об инциденте

В происшествии участвовали две подруги, 19 и 16 лет. Они долгое время дружат и проводят свободное время в одной компании. Девушек вместе с родителями пригласили в управление полиции.

Во время общения с правоохранителями последние рассказали, что уже уладили конфликт между собой. Мать несовершеннолетней и сама девушка отказались от написания заявления.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, для работы с несовершеннолетними привлечены социальные службы и администрации учебных заведений,

– говорится в сообщении.

Напомним, полицейские обнаружили информацию о драке вблизи ТРЦ во время мониторинга социальных сетей 2 февраля. На видео из столичных пабликов видно, как одна из девушек нападает на другую, обвиняя ее в оскорблении своей подруги.

К слову, в центре Харькова 2 февраля между подростками возник конфликт, который перерос в драку в торговом центре. Участники инцидента оказали сопротивление представителям охранной компании. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия для привлечения виновных к ответственности.