Иран продолжает игнорировать претензии Украины к катастрофе самолета МАУ, – МИД

В МИД Украины 3 октября рассказали о деталях переговоров с иранской стороной о помощи жертвам разбитого самолета Boeing 737, принадлежавшего компании МАУ. В частности, министерство отметило, что Иран полностью игнорирует все претензии Украины.

В конце концов в МИД подчеркнули, что координационная группа будет продолжать урегулировать ситуацию с помощью жертв сбитого самолета МАУ в Иране в рамках интернационального права. В то же время, там признали, что сейчас ситуацию невозможно урегулировать путем переговоров.

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Министерство подчеркнуло серьезность координационной группы в поиске мирного разрешения международных споров. Примечательно, что с 2020 года группа усердно пыталась решить спорный вопрос об уничтожении рейса PS752 путем дипломатических переговоров.

После упорных усилий Иран наконец-то согласился участвовать в дискуссиях со всеми членами группы в сентябре 2023 года. На этой неделе состоялась важная встреча между представителями четырех стран-членов Координационной группы и официальными лицами Ирана.

В ходе этих обсуждений значительное внимание было сделано на ответственности Ирана за его нарушение международного права и обязательное обеспечение полной компенсации за гибельные последствия сбивания рейса PS752. Группа твердо убеждена, что достижение полной реституции предполагает большее, чем простое финансовое возмещение.

Однако координационная группа выразила свое разочарование из-за постоянного нежелания Ирана поддержать нашу позицию, таким образом пренебрегая нашими претензиями.

В МИД подчеркнули, что пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, координационная группа будет продолжать принимать меры по урегулированию этого спора в соответствии с нормами международного права. Это также может осуществляться и в рамках производства в Международном Суде ООН.

Напоследок в сообщении министерства говорится, что семьи жертв рейса PS752 заслуживают прозрачности, справедливости и ответственности за трагическую потерю своих близких и за страдания, которые они продолжают терпеть.

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