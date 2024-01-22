На бортах были молодые офицеры и полковник – Игнат об экипаже сбитых самолетов А-50 и Ил-22
Украинские военные 14 января сбили российский самолет А-50 и подвели Ил-22 над Азовским морем. В сети уже можно встретить информацию о предполагаемом экипаже этих двух российских воздушных судов.
В конце концов, можно убедиться, что на борту Ил-22 и А-50 был полковник, а также молодые офицеры. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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В Воздушных силах высказались по поводу экипажа А-50 и Ил-22
Игнат подчеркнул, что уже встречал в российских пабликах сообщения из рубрики "вечного полета, братья" и некрологи, которые уже начали появляться потихоньку.
Видим, там и полковник есть. Но прежде молодые офицеры,
– сказал полковник.
В то же время представитель подчеркнул, что удивился, что младшие лейтенанты были на бортах этих самолетов. Ведь любая потеря, даже если это молодой офицер, это выпускник военного вуза, в котором обучают пять лет.
"Плюс еще несколько лет он практикуется уже непосредственно в войсках, ну и плюс имеет боевой опыт уже как минимум почти два года, к сожалению, в боевых действиях. Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены", – рассказал Игнат.
Спикер Воздушных сил заметил, что самолетов у россиян стало меньше, чем и экипажа. По его словам, от этого украинской стороне, безусловно, стало лучше, ведь способности врага несколько снизились.
Украина сбила 2 российских воздушных судна
- Вечером 14 января украинские военные сбили над Азовским морем самолет А-50. В конце концов, эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Кроме того, нашим защитникам удалось подбить самолет Ил-22, после поражения приземлившийся в Анапе. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, проанализировав кадры сбитого воздушного судна, сказал, что этот самолет больше в небо не поднимется.
- Следует отметить, что потеря А-50 для россиян стала самой дорогой после потопления крейсера "Москва" в Черном море. Все что известно о сбивании двух воздушных судов оккупантов – читайте в материале.