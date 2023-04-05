Командир взвода с Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками, предстанет перед судом

Досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области Виктора Витусевича завершилось. Его проводили сотрудники ГБР по делу об избиении солдата.

ГБР обвинительный акт уже направило в суд. Поэтому командира взвода, который занимался "воспитанием" солдата с помощью кулаков, ожидает скамья подсудимых.

Читайте также Учат украинский, режут сало на Коране, одевают форму ВСУ: как ИПСО россиян граничит с безумием

На сколько лет он может сесть

По данным ГБР, командира взвода обвиняют в насилии по отношению к подчиненному, совершенном во время военного положения. По статье, предусматривающей наказание за это, он может сесть за решетку на срок до 12 лет. Следует отметить, что процессуальным руководством дела занимается Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны.

Что известно об избиении