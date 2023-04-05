Командир взвода с Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками, предстанет перед судом
Источник:ГБР
Досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области Виктора Витусевича завершилось. Его проводили сотрудники ГБР по делу об избиении солдата.
ГБР обвинительный акт уже направило в суд. Поэтому командира взвода, который занимался "воспитанием" солдата с помощью кулаков, ожидает скамья подсудимых.
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На сколько лет он может сесть
По данным ГБР, командира взвода обвиняют в насилии по отношению к подчиненному, совершенном во время военного положения. По статье, предусматривающей наказание за это, он может сесть за решетку на срок до 12 лет. Следует отметить, что процессуальным руководством дела занимается Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны.
Что известно об избиении
- Напомним, что сам инцидент произошел 11 марта 2023 года. Тогда младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника. Последний якобы был в состоянии алкогольного опьянения на военной службе.
- Он решил применить против парня силу. Командир несколько раз ударил его по туловищу, отмечают в ГБР. Это стало причиной легких телесных повреждений у солдата-срочника.
- Возможно, об этом случае никто бы никогда не узнал. Но его сняли на видео и распространили по сети. Это стало причиной большой огласки.
- Заметим, что о подозрении командиру сообщили 15 марта. Тогда же его отстранили от занимаемой должности. Добавим, что он признал свою вину.
- Уже 17 марта стало известно, что для лейтенанта избрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней.
- Интересно, что к отстранению Витусевича солдат-срочник выложил видео. В нем он призывал не гнобить командира. Мол, это было не избиение, а "отработка боевого приема".
- Собственно этому ролику предшествовал другой. На нем командир каялся за то, что совершил. Он просил прощения за избиение солдата-срочника. Тогда же он отметил, что готов отвечать за свои действия.