Избил военного во время вручения повестки: что сделали с жителем Сумщины
Источник:Полиция Сумской области
В Сумской области мужчина агрессивно вел себя во время общения с представителями ТЦК и СП. При попытке вручения повестки он напал на одного из военных.
Полиция Глухова сообщила об инциденте, произошедшем 12 июля. В Сумской области мужчина не хотел брать повестку у работников ТЦК и потому избил одного из них.
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Подробности нападения на военного
Военные остановили Opel Vivaro для проверки документов у водителя. За рулем находился 44-летний местный житель. Во время общения они предложили автовладельцу получить повестку, что ему очень не понравилось.
Сначала мужчина начал нецензурно ругаться. Впоследствии он ударил своей головой одного из работников ТЦК в лицо. После этого инцидента водитель переехал в Киевскую область.
Какая участь постигла нападающего
Правоохранители открыли уголовное производство по факту насилия в отношении должностного лица. По данным полиции, этот водитель скрывался от них в Киеве. Однако сотрудникам полиции удалось его найти и задержать в столице.
Этого мужчину поместили под круглосуточный домашний арест. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Другие случаи избиения военных
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