Не первый такой случай: новые детали об издевательствах над военными в части в Ивано-Франковске

В одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области офицер мог избить срочника. Видео инцидента появилось в сети.

Государственное бюро расследований заявило, что они уже начали расследовать дело. Более того, в ГБР уже установили, что это не первый случай издевательств офицера.

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Что говорят об инциденте в ГБР

Государственное бюро расследований начало расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Ведь видео, на котором офицер ругается и избивает военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграм-каналов.

Сотрудники ГБР рассказали, что они:

производят неотложные следственные действия на территории воинской части;

опрашивают свидетелей и потерпевшего.

Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части,

– заявили в ГБР.

Именно поэтому сотрудники Государственного бюро расследований завели дело по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Офицеру готовят сообщение о подозрении по этой статье.

Если вину офицера докажут, то ему грозит лишение свободы до 12 лет.

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Что известно об избиении в части в Ивано-Франковской области

Ранее писали, что избивал срочника старший лейтенант Ярема. Он командир дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.

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В Западном территориальном управлении Национальной гвардии рассказали, что возмущены действиями офицера в отношении срочника. Там начали служебную проверку и сообщили об инциденте в Территориальное управление ГБР во Львове.

В современной армии и в зрелом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего,

– заявили в управлении Нацгвардии.

В свою очередь Государственное бюро расследований заявило, что проводит расследование по процессуальному руководству Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.