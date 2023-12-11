Получили по заслугам: в Золочеве из училища отчислили виновных в избиении первокурсников

Студенты одного из училищ Золочева понесли ответственность за избиение первокурсников. Четверо человек были отчислены и выдворены из общежития.

Соответствующее видео "бойцовского клуба" начало распространяться по сети 9 декабря. На нем несколько подростков в боксерских перчатках изо всех сил колотили других студентов.

Смотрите также На Рождество уже будут отдыхать: когда учащиеся во Львове пойдут на зимние каникулы

Виновные в избиении наказаны

Департамент образования и науки Львовской ОВА осудил любые проявления травли участников образовательного процесса. Там отметили, что случай в училище Золочева не приемлем ни с моральной, ни нравственной, ни правовой точки зрения. Виновных ожидает наказание.

Лица, учившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение достоинства других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития,

– отметили в департаменте.

В комментарии ZAXID.NET директор Червоненского высшего профессионального училища Татьяна Салабай сообщила, что из училища отчислили четырех 19-летних студентов 5 курса. Стоит отметить, что в избиении первокурсников участвовали трое парней, еще одна девушка рядом наблюдала рядом.

Также департамент подчеркнул, что родители должны воспитывать у детей уважение достоинства, прав, свобод и законных интересов человека, законов и этических норм, ответственное отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих и окружающей среде.

Несовершеннолетние и криминал